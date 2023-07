Bonucci Juve: non si è arreso ai segnali del club fin quando non sono arrivati Giuntoli e Manna. C’era una proposta

La Juve già da tempo aveva fatto arrivare dei segnali a Bonucci sulla scelta di non puntare più su di lui. Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport i bianconeri avevano anche proposto al capitano di andare all’estero e di tornare a Torino più avanti in altre vesti.

Bonucci, dal canto suo, ha sempre sperato di recuperare il terreno perduto e si è arreso solo quando Giuntoli e Manna sono arrivati a casa sua. Il grande choc è stato l’apprendere la netta scelta di Allegri e della società di farlo allenare a parte, non capendone il bisogno, vista la sua storia alla Juve.

The post Bonucci Juve: la proposta, la resa e lo choc. Non ha capito quella scelta di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG