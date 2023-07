Lukaku Juve, il colpo lo finanzia Vlahovic. E il club ci guadagna. Gli aggiornamenti di mercato sui due bomber

La Juve chiede almeno 60-65 milioni per la cessione di Vlahovic, cifra che non porterebbe ad un minusvalenza per il bilancio e che le consentirebbe di dare l’assalto a Lukaku.

Come spiegato da Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, i bianconeri potrebbero investire circa 40 milioni per fare un’offerta al Chelsea per il belga. La Juve, in questo modo, avrebbe comunque un guadagno di 20 milioni.

The post Lukaku Juve, il colpo lo finanzia Vlahovic. E il club ci guadagna appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG