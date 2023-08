Lukaku Juve, accordo tra l’attaccante belga e il club bianconero: tutti i dettagli del contratto pronto per lui

La Juventus continua a spingere per portare Romelu Lukaku a Torino il prima possibile, dopo aver raggiunto l’intesa con l’entourage del giocatore sulla base di un triennale con opzione per una quarta stagione.

Anche per questo, secondo Sky Sport, Giuntoli preme per chiudere il prima possibile con il Chelsea, anche se c’è ancora differenza tra la richiesta e l’offerta in denaro per il passaggio di Dusan Vlahovic alla corte di Pochettino.

