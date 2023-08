Lukaku Juve, intesa tra il club bianconero e il centravanti belga. Ecco cosa succede invece con il Chelsea

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve ha da tempo raggiunto l’intesa con Romelu Lukaku sulla base di un triennale da far firmare al centravanti belga, che dal canto suo non vede l’ora di vestirsi di bianconero.

Manca ancora l’accordo con il Chelsea ma, a due settimane dalla chiusura del calciomercato, la volontà da Torino è quella di spingere sull’acceleratore per regalare l’ex interista ad Allegri.

