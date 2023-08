Berardi Juve, accordo tra giocatore e club bianconero. Adesso serve raggiungere l’intesa anche con il Sassuolo

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve ha raggiunto l’accordo con Domenico Berardi, che ora sta spingendo per firmare quel quadriennale che lo porterebbe presto in bianconero. Serve, però, il benestare da parte del Sassuolo a questo affare.

I neroverdi continuano a chiedere tra i 25 e i 30 milioni, cifre considerate però troppo alte. E così potrebbe essere inserito il cartellino di uno tra Iling (il preferito) o un altro giovane, ma da Torino si conserverebbero un diritto futuro di riacquisto. Per il pagamento in denaro, invece, spunta nuovamente la soluzione “alla Locatelli”: prestito biennale con obbligo a determinate condizioni che sposterebbe i pagamenti alle prossime annate.

The post Berardi Juve (Gazzetta), accordo raggiunto! Ora il piano per convincere il Sassuolo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG