Lukaku Juve: trovata la chiave per sbloccare la trattativa. Cosa succede nell’operazione tra i bianconeri e il Chelsea

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la Juve avrebbe trovato la chiave per sbloccare l’operazione Romelu Lukaku con il Chelsea, proponendo l’inserimento di bonus per le prossime stagioni in modo da arrivare ad una valutazione di 50 milioni di euro complessivi.

Così potrebbe definirsi l’intero tavolo tra Blues e bianconeri che riguarda anche Dusan Vlahovic: il nodo, infatti, è sempre quello legato al conguaglio economico da riconoscere alla Juventus oltre al cartellino del belga.

