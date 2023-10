A fronte delle ultime dichiarazioni rilasciate dal Belgio, la Curva Nord dell’Inter si è scagliata contro Romelu Lukaku: il comunicato

A fronte delle dichiarazioni fatte da Romelu Lukaku, ex obiettivo del calciomercato Milan, la Curva Nord dell’Inter ha rilasciato sui propri canali social un comunicato contro l’ex centravanti nerazzurro.

«Infame schifoso, non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le palle (dubito), vieni al Meazza. Milano ti aspetta».

