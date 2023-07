The Athletic riporta alcuni importanti aggiornamenti sul futuro di Lukaku

Come sottolinea The Athletic, i Blues stanno continuando a lavorare con Roc Nation e l’avvocato Sebastien Ledure per trovare la soluzione migliore per il futuro di Lukaku.

«La Juventus resta la destinazione preferita di Lukaku anche se dipende tutto dall’addio di di Dusan Vlahovic — mentre c’è interesse anche dall’Arabia Saudita e non è chiaro se si possa rilanciare un ritorno all’Inter».

L’articolo Lukaku, la Juventus è la destinazione preferita. Possibile ritorno all’Inter? proviene da Inter News 24.

