Un pilota della Ryanair ha denunciato i tifosi della Roma accorsi a vedere l’ex interista Romelu Lukaku, e i danni alla sua auto

Attraverso il suo profilo Facebook, un pilota della Ryanair si scaglia contro i tifosi della Roma, accorsi a fiotte a Ciampino per assistere all’arrivo dell’ex interista Romelu Lukaku. Ecco il suo sfogo.

LUKAKU- Quasi 2 settimane dal giorno in cui questa gente senza cervello e rispetto per nessuno ha deciso di salire sulle auto parcheggiate all’aeroporto di Ciampino da persone, come me, che stavano lavorando. Io mi ritrovo con la macchina (con 9.000 euro di danni) ferma sotto casa perché con tutto il vetro rotto non è marciante.

Questa settimana ho dovuto noleggiare, a spese mie, una macchina per andare al lavoro. Mentre le forze dell’ordine o la politica non fanno nulla per trovare i responsabili e farli pagare per i danni causati alla mia auto (la Nissan bianca) e a tutte le auto coinvolte. Il nostro (perché oltretutto sono tifoso della Roma) Romelu Lukaku guadagna circa 20 mila euro al giorno, chiedo se Aeroporti di Roma o Official As Roma (che sono aziende dal valore di milioni di euro) hanno intenzione di prendersi carico dell’accaduto.

