Non soltanto l’Inter sulle tracce di Romelu Lukaku: anche il Milan avrebbe fatto un pensiero sul belga. Queste le quote dei bookmakers

I bookmakers provano a sbilanciarsi in merito al futuro di Romelu Lukaku: voluto fortemente dall’Inter, ma sondato anche dal Milan. La volontà del calciatore di rimanere in nerazzurro è ormai chiara, ed anche le quote riflettono di tale scelta.

La quota su una sua riconferma all’Inter è di 1,40, mentre un clamoroso approdo in casa Milan vale 4,50 la posta. Una permanenza al Chelsea, attuale proprietario del giocatore, si gioca a 6, con l’Atletico Madrid a 15.

L’articolo Lukaku, Milan o Inter? I bookmakers si schierano: le quote proviene da Inter News 24.

