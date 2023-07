Ultimi aggiornamenti sul tentativo fatto dall’Inter per l’acquisto di Romelu Lukaku: trattativa che può decollare dopo l’addio di Brozovic

Che Romelu Lukaku voglia rimanere all’Inter è ormai chiaro a tutti. Nonostante la trattativa con il Chelsea sembra complicata, i nerazzurri sono pronti all’affondo decisivo, frutto dei soldi incassati con la cessione di Marcelo Brozovic all‘Al Nassr (18 milioni di euro). A fare il punto sulla trattativa per la permanenza del belga è La Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Incassati quindi i 18 milioni di euro per il croato, ora gli uomini mercato nerazzurri possono concentrarsi sul prossimo acquisto: Romelu Lukaku. È quello ha chiesto Simone Inzaghi alla società e così impone anche lo scenario della trattativa rispetto a quello per Davide Frattesi. Per il belga l’Inter ha infatti un posto in prima fila per volere dello stesso giocatore, mentre ci sono diverse squadre italiane sul centrocampista della Nazionale, con il prezzo del cartellino fissato peraltro a una cifra al momento non raggiungibile dall’Inter. Quindi, la logica e l’allenatore suggeriscono un affondo per il centravanti belga, che ha già ribadito chiaramente di non voler tornare al Chelsea e che quindi chiede ai nerazzurri di risparmiargli il raduno con i Blues che per lui scatta entro una settimana.

La richiesta economica degli inglesi è la chiave di tutto, l’ostacolo per il terzo ritorno di Lukaku a Milano. Il “no” al prestito è ormai stato metabolizzato in viale della Liberazione, dove però non ci si adeguerà ai 40 milioni fissati dal Chelsea. Sono troppi anche con i 18 di Brozovic in cassa, perché è noto a tutti che Romelu è sul mercato e perché non c’è forza economica per affaticare così tanto i conti societari. La formula studiata dall’Inter e che sarà probabilmente avanzata nei prossimi giorni a Londra è quella del prestito con obbligo di riscatto, semplicemente con l’obiettivo di ritardare al prossimo anno l’impatto a bilancio».

L’articolo Inter, Lukaku spinge per restare: il belga mette fretta. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG