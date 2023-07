Tra gli obiettivi del Milan per il mercato estivo c’è Pulisic. Confermato il no al Lione del giocatore del Chelsea, i rossoneri non mollano

Come riportato da Daniele Longo i rossoneri sono in pole e contano di chiudere presto la trattativa. Notizia confermata anche da Sky Sport secondo cui è l’affare che sembra più vicino alla chiusura rispetto agli altri, che rimangono comunque sul tavolo dei rossoneri.

