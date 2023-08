Pochettino non ha reintegrato Lukaku nella rosa del Chelsea. L’allenatore in conferenza ha fatto il punto sull’attaccante accostato al Milan

Le parole in conferenza stampa di Pochettino, allenatore del Chelsea, che ha fatto chiarezza sul futuro di Lukaku, accostato sul mercato anche al Milan:

«La situazione non è cambiata. Tutto può succedere, io ho solo accettato una situazione che già c’era quando sono arrivato e non sono riuscito a cambiare nulla. Se la società troverà una soluzione, me la comunicherà e ne prenderò atto».

