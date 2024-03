Il centravanti della Roma Romelu Lukaku torna seppur in maniera molto veloce sull’estate turbolenta da lui vissuta.

Romelu Lukaku ha commentato a Sky Sport il 4-0 che la sua squadra ha rifilato al Brighton; nel corso dell’intervista ci sono anche riferimenti alla sua scelta di non rendersi reperibile quando l’Inter era pronta a ricomprarlo dal Chelsea. “Il Brighton gioca molto bene e ha sempre cercato di imbucarci in difesa. Ma abbiamo difeso bene e là davanti abbiamo creato tanto e potevamo segnare anche tanti altri gol. Lo abbiamo fatto, ma sono un club inglese non è mai finita e dobbiamo giocare ancora meglio di quanto abbiamo fatto ora“.

Differenze rispetto a Mourinho

“Credo che De Rossi abbia dato più libertà ai calciatori di centrocampo per andare negli spazi stretti. Io prima giocavo di sponda e adesso vado più in profondità. Gioco da solo in avanti per la prima volta, giocavo sempre con un altro attaccante. Ma mi sto trovando molto bene e penso anche la squadra. Dobbiamo continuare a crederci per arrivare più avanti possibile in campionato e anche avanti in EL. Dobbiamo sognare ed arrivare più lontano possibile. In Inghilterra dovremo fare la partita, migliorare, è una questione di mentalità“.

Romelu Lukaku-Adam Masina

Passato e… futuro

“Qui a Roma è un’esperienza diversa. Ho visto subito l’amore dei tifosi della Roma. Nainggolan mi aveva preparato tanto per come mi sarei dovuto comportare. I miei compagni sono stati bravissimi con me. Prima mi ha aiutato Mourinho e adesso De Rossi. Cerco sempre di dare il massimo per la Roma. Ero in una situazione difficile, molta gente non sa quale fosse la mia situazione ma ringrazio tanto la Roma per avermi aiutato. Futuro? Devo essere un po’ intelligente (ride, ndr) nel dare queste risposte, devo essere calmo con l’Inghilterra. Me ne vado va…“.

