Lukaku non segna più: dal liscio con la Fiorentina alla traversa di Salerno. L’analisi del momento buio dell’attaccante belga

Il simbolo della terribile serata dell’Arechi è quel colpo di testa a metà secondo tempo, tanto incredibile quanto reale: calcio d’angolo a favore, palla che si presenta a poco più di un metro dalla linea di porta e il colpo di testa di Big Rom che la stampa sulla traversa con una traiettoria quasi ascensionale. E poco importa che Guillermo Ochoa si sia poi messo in mezzo anche al tap-in di Stefan De Vrij, perché il focus è sul belga: ora che le occasioni riesce a crearsele grazie a una gamba più accondiscendente, il pallone non entra nemmeno se il portiere è a bersi una cedrata al chiosco fuori dallo stadio.

Lukaku è irriconoscibile e l’Inter ne sta pagando le conseguenze con una classifica che piange disperatamente. Si può anche fare un passo indietro e pensare al turno di campionato precedente: Inter-Fiorentina 0-1. Al 49′ il belga liscia un pallone golosissimo con il punteggio ancora in equilibrio, poi si rialza come sa fare e corre verso l’occasione successiva. Che però viene sbagliata ancora e così via. La sostanza è condensata nei numeri: il suo ultimo gol su azione in campionato va ricercato alla prima giornata di campionato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Lukaku non segna più: dal liscio con la Fiorentina alla traversa di Salerno proviene da Inter News 24.

