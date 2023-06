Romelu Lukaku dimostra ancora una volta la propria voglia di rimanere all’Inter: rispedita al mittente l’offerta dell’Al Hilal

Nelle ultime ore al suo entourage era stata recapitata una ricchissima offerta proveniente dall’Al Hilal, ma Romelu Lukaku ha deciso di rispedire al mittente l’offerta faraonica: l’attaccante vuole restare all’Inter. Molto dipenderà dai dialoghi che avverranno col Chelsea. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Romelu Lukaku dice no all’Al Hilal e a un trasferimento in Arabia Saudita. La sua priorità è restare all’Inter, ma anche se la conferma in maglia nerazzurra non fosse possibile complice un mancato accordo tra il club di viale della Liberazione e il Chelsea, ritiene comunque prematuro, a 30 anni, un suo trasferimento nella Saudi Pro League. Vuole continuare la sua carriera in Europa, meglio se nell’Inter, e provare a vincere altri trofei per arrivare agli Europei del 2024 e poi i Mondiali del 2026 al top della formazione.

L’avvocato-agente di Big Rom, Sebastien Ledure, ha ascoltato la proposta degli emissari del club saudita, ma la trattativa non è decollata. Anzi, l’input dato all’Al Hilal è stato chiaro: Rome aspetta l’incontro previsto entro la fine di questa settimana o all’inizio della prossima tra l’Inter e il Chelsea per capire qualcosa di più sul suo futuro. Ausilio volerà a Londra per valutare la predisposizione dei Blues a un nuovo prestito e discuterà degli altri nomi sul tavolo. Lukaku ha fiducia perché vuole restare all’Inter, lo ha già fatto presente a tutte le parti in causa e, se necessario, lo ribadirà ancora alla società londinese e a Pochettino. È necessario che il Chelsea riduca le sue pretese per il prestito (8 milioni più 5 di bonus) e magari che Big Rom si abbassi ulteriormente lo stipendio rispetto agli 8,5 milioni netti che ha percepito in questa stagione».

L’articolo Lukaku rifiuta l’offerta dell’Al Hilal, il belga vuole solo l’Inter: la situazione proviene da Inter News 24.

