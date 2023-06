Pirlo può tornare in Serie A: un club sta pensando seriamente all’ex Milan per iniziare un nuovo ciclo. Le ultimissime

Andrea Pirlo potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Dopo aver guidato per un anno la Juventus e reduce dall’ultima avventura in Turchia con il Karagumruk, l’ex Milan può tornare in Italia.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Pisa ma anche la Salernitana, che potrebbe pensare a lui nel caso in cui Paulo Sousa dovesse lasciare il suo incarico. A riportarlo è Sky Sport.

The post Pirlo può tornare in Serie A: un club pensa seriamente all’ex Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG