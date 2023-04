Nell’intervista concessa a Sky Sport, Lukaku ha parlato della squalifica revocata nella semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juve

Con queste parole il nerazzurro Romelu Lukaku si rivolge a Gabriele Gravina, grazie al quale la squalifica nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus è stata revocata:

LUKAKU- «Lo ringrazio, perchè mi dà la possibilità di giocare quella partita. Lo vedo come un grande passo in avanti per il calcio italiano nella lotta contro il razzismo. Ora dobbiamo solo guardare avanti, recuperare e preparare quella partita».

L'articolo Lukaku: «Ringrazio Gravina, mi ha dato la possibilità di giocare» proviene da Inter News 24.

