Lukaku Roma ci siamo. Come svelato da Matt Law del Daily Telegraph, la il club giallorosso ha trovato la quadra definitiva per l’arrivo nella Capitale del belga, accostato anche al Milan.

Prestito annuale oneroso a 5 milioni di sterline, mentre il giocatore si taglierà lo stipendio fino a toccare i 6 milioni. Mancano ora solamente le firme sui contratti per sancire il trasferimento. L’attaccante sarà domani in Italia per sottoporsi alle visite mediche.

