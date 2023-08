L’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku si ridurrà lo stipendio alla corte della Roma visto il trasferimento al Chelsea

Secondo quanto riportato da TMW, l’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku è pronto a vestire la maglia della Roma.

Come è successo per il caso del suo ritorno in nerazzurro, anche in questo caso il centravanti si ridurrà lo stipendio.

