L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ancora non si dà pace per sconfitta in finale di Champions League.

Romelu Lukaku su Instagram ha pubblicato un messaggio in cui spiega tutto il suo malessere in seguito alla gara persa col Manchester City. “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo”.

Romelu Lukaku

“Non doveva succedere… Abbiamo dato tutto. È una sensazione di merda per tutti noi che amiamo questo bellissimo club… Ma l’Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia…“.

L’articolo Lukaku: “Sensazione di merda ma torneremo a combattere con la speranza di scrivere la storia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG