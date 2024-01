Alfredo Pedullà ha svelato un incredibile retroscena di mercato che riguarda l’ex Inter Lukaku e Dusan Vlahovic della Juve

C’è stato un tempo in cui la Juve ha valutato attentamente un possibile scambio di mercato col Chelsea per avere l’ex nerazzurro Lukaku, cedendo Vlahovic. Ne ha parlato Alfredo Pedullà a Sportitalia, svelando un retroscena.

LUKAKU- A proposito di Dusan: il famoso scambio con Lukaku sarebbe stato un’autentica follia, infatti le riflessioni sono state un inno alla prudenza o alla rinuncia. I frutti si vedono, esattamente come si nota quanto ha detto Allegri senza giri di parole: “È arrivato Giuntoli e ci sta dando una grossa mano”.

Riflettiamo: è la stessa Juve dei primi due anni fallimentari, anzi più debole almeno sulla carta perché non ha fatto mercato – tranne Weah – e non ha sostituto i vari Fagioli-Paredes-Di Maria. Invece vola, un motivo ci sarà e spazza via chi non ha voluto ammettere – i prevenuti di parte – che la Juve ha sempre avuto un grande organico da valorizzare. Come sta accadendo adesso, fondamentalmente senza aver fatto mercato né la scorsa estate né in questa sessione. Bingo.

