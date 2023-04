Romelu Lukaku e quella reazione che deve portare all’Inter risollevarla dalla crisi: contro tutto e tutti (pure il razzismo)

Sono stati giorni molto difficili per Romelu Lukaku tra gli insulti razzisti, l’incomprensione della terna arbitrale, le reazioni social e molte critiche nei suoi confronti: accusato di essere lui il vero colpevole durante Juventus-Inter.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, tutto questo deve essere utilizzato da parte dell’attaccante come energia nel fare bene per la sua Inter: soprattutto dimostrando di essere un giocatore che reagisce nei momenti di difficoltà.

L’articolo Lukaku, una reazione d’orgoglio contro tutto e tutti proviene da Inter News 24.

