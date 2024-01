Lukaku vede Pioli e gli fa male: i numeri del belga in vista di Milan Roma fanno paura ai rossoneri. Il dato sui precedenti

Tra i calciatori da tenere maggiormente d’occhio in Milan Roma c’è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante ex Inter guiderà l’attacco dei giallorossi in un palcoscenico che tanto conosce come quello di San Siro. Questi i precedenti del belga, il quale partirà da titolare al fianco di Belotti, nelle passate sfide contro i rossoneri.

L’ex Chelsea e Manchester United è un vero e proprio incubo per Pioli: sono 9 gli incroci avuti in totale contro il tecnico rossonero. Tra questi, solo due volte ha avuto la meglio l’allenatore del Milan. Nelle restanti sette sfide ad imporsi è sempre stato Big Rom, il quale ha realizzato anche 5 reti.

