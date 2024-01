Conferenza stampa Mourinho pre Milan Roma: il VIDEO integrale. Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match

L’allenatore della Roma, José Mourinho, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la partita di domani dei giallorossi che sfideranno il Milan a San Siro. Il match del Meazza, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena alle 20:45.

Parecchi gli spunti interessanti offerti dal tecnico portoghese, il quale però non sarà presente sulla panchina giallorossa. Lo Special One sarà infatti sugli spalti per via della squalifica rimediata dopo il cartellino rosso che è stratto estratto nei suoi confronti nel corso dell’ultima sfida in campionato contro l’Atalanta.

