L’attaccante belga non finirà alla Juventus visto che i bianconeri non sono riusciti a cedere Dusan Vlahovic.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Romelu Lukaku. “Si cercherà l’intesa per prendere il giocatore in prestito (al massimo con diritto di riscatto e non con obbligo) e se tutto dovesse andare nel verso giusto si cercherà un accordo con il belga”.

Romelu Lukaku

“Lukaku si trova attualmente a Bruxelles, ma sarebbe pronto a raggiungere Londra o direttamente Roma se riuscisse a trovare gli accordi con i giallorossi (a meno che non decida di aspettare il weekend). L’obiettivo del club dei Friedkin è proprio quello di evitare di allungare i tempi e di non arrivare al fine settimana, per trovare quanto prima l’intesa finale“.

