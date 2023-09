Senad Lulic ha parlato di Simone Inzaghi in vista del derby della Madonnina Inter Milan. Le sue dichiarazioni

Senad Lulic conosce molto bene Simone Inzaghi avendolo avuto come all’allenatore alla Lazio: principi di gioco che non sono cambiati all’Inter e ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni verso il derby col Milan.

PAROLE – «È manicale nel suo lavoro, ha una fame incredibile e cresce anno dopo anno. In queste sfida lavora tantissimo sui dettagli per capire cosa può fare la differenza. Lui vive nel suo mondo non riesce proprio a stare tranquillo, soprattutto in partite speciali».

