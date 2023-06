I nerazzurri aspettano l’offerta del club tedesco che si è qualificato alla prossima edizione della Champions League.

L’Inter sulla fascia sinistra è coperta da Federico Dimarco e Robin Gosens: due “titolari” forse sono un lusso che in questo periodo storico non ci si può permettere e quindi a malincuore il tedesco può essere considerato in uscita.

Robin Gosens

L’Union Berlino dopo la qualificazione alla Champions League cerca rinforzi ed uno di questi è proprio l’ex Atalanta: secondo Sky Sport Deutschland in questi giorni il club tedesco ha contattato l’entourage dell’esterno per fargli la prima proposta. L’Inter lo cede per una cifra sui 18-20 milioni di euro; il possibile sostituto è già stato individuato da tempo ed è Carlos Augusto del Monza.

