Il centrocampista neroverde era vicino ai nerazzurri ma tutto sta cambiando in poco tempo; anche la Juventus resta in corsa, distante la Roma.

L’Inter nelle scorse settimane si era portata molto avanti per Davide Frattesi offrendo 35 milioni più Mulattieri al Sassuolo; c’è tuttora un’intesa di massima. Negli ultimi giorni è intervenuta la Juventus che però ha chiesto informazioni senza fare un’offerta ufficiale; ieri è toccato al Milan inserirsi visto che la cessione di Sandro Tonali al Newcastle offre denaro liquido pronto ad essere reinvestito.

Sandro Tonali

I rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport, sfruttano i buoni rapporti con Beppe Riso per parlare di entrambe le trattative: Riso è l’agente sia di Tonali che di Frattesi. Insomma chi avrà prima denaro da reinvestire i assicurerà Frattesi; i nerazzurri non sembrano poter chiudere in tempi rapidissimi la cessione di Brozovic.

