Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con la Ranieri

Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con la Ranieri. Le sue dichiarazioni:

RANIERI – «E’ come un secondo padre. Fuori dal campo è cordiale e affettuoso. In allenamento dice in continuazione quello che vuole da me, mi da tanti consigli e soprattutto mi chiede di fare gol. Devo dire un grazie a lui, alla società e al presidente Giulini che ha creduto in me, mi stanno dando grande fiducia»

PROMOZIONE – «Tutto è partito dalla gara contro il Parma. Una partita indimenticabile, quando rivedo i video di quella sfida mi viene la pelle d’oca e vivo emozioni indescrivibili. Da li ho guadagnato fiducia e ho pensato: se andiamo in A potrò dire anche io la mia»

INTER – «So bene che mi troverò davanti difensori esperti, ma puoi sempre fare gol, non mi spaventano. Giocando da squadra abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, soprattutto davanti al nostro pubblico che ci da forza».

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG