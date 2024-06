La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo sostiene che i rossoneri potessero aver programmato un colpo ad effetto prima dell’annuncio dell’allenatore.

Monica Colombo ha parlato di vari argomenti riguardanti il Milan al canale YouTube di Radio Rossonera. “Nel caso del Milan c’era tanta attesa legata al fatto che dopo l’annuncio di Fonseca era stata la stessa società a lasciar trapelare che il budget sarebbe stato importante come 90/100 milioni. Dato questo imput tutti si aspettavano già una mossa. Il Milan credo che in cuor suo avesse programmato il colpo ad effetto. C’è stato un momento in cui il Milan voleva prima chiudere Zirkzee e poi annunciare Fonseca, ma davanti allo striscione del traguardo è arrivata la richiesta che hanno considerato inaspettata dei 15 milioni di commissione. Ragionevolmente il prossimo step è il giorno del raduno e per quel giorno è lecito aspettarsi un acquisto”.

Le parole di Ibra

“Mi è sembrato che l’intervento fosse dettato dalla necessità di garantire agli occhi del popolo milanista perplesso la bontà della scelta di Fonseca, dimostrando che fosse anche sua. Inoltre voleva dimostrare di essere perfettamente integrato nel meccanismo. La nota stonata è aver detto che Theo resta, il quale 48 ore dopo ha detto ‘vediamo’. Quell’affermazione così sicura ha fatto un po’ vacillare il castello, anche se il Milan ha intenzione di confermare i propri big, certo che diventa difficile trattenerlo a Milano ora e venderlo l’anno prossimo a molto meno”.

La situazione di Theo

“Nell’ultimo periodo da quel che mi dicono non ci sono stati tanti contatti tra il Milan e Theo Hernandez. In una fase della stagione in cui ci sono tante trattative per portare giocatori in rosa, mi sembra strano parlare di rinnovo, poi tutto è possibile. Ricordiamoci che in questo momento di offerte scritte non ne sono arrivate e finché non ne arrivano vale tutto. Ognuno può avere tutti il mal di pancia che vuole, ma se non c’è nessuno disposto ad offrire 80 milioni restiamo al livello delle chiacchiere”.

L’articolo M. Colombo: “La società aveva fatto trapelare un budget di 100 milioni, Theo? Nessun contatto col Milan” proviene da Notizie Milan.

