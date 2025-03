“Ma che roba è?”, l’ex rossonero demolisce il Milan e attacca la società: “Ci sono momenti e momenti”

“Ma che roba è?”, l’ex rossonero demolisce il Milan e attacca la società. Le sue parole accendono ancora di più la polemica dei tifosi.

La sconfitta del Milan contro la Lazio porta con sé molti interrogativi e, soprattutto, riflessioni. I tifosi hanno manifestato senza esclusione di colpi il proprio dissenso verso una stagione che, ormai, si sta rivelando fallimentare. La risposta di Leao ai fischi di San Siro, attraverso un messaggio sui social, ha scatenato ulteriori polemiche, alimentando il malcontento tra i sostenitori. Il clima è quanto mai teso, con la frustrazione che pervade l’ambiente rossonero. Ogni passo sembra essere sotto esame, e la pazienza dei tifosi è ormai al limite, mentre la società si trova di fronte a decisioni sempre più difficili.

Il Milan riflette e non esclude scelte forti

In queste ore sarebbero in corso valutazioni molto approfondite su Conceição, ma non solo. La società del Milan deve anche fronteggiare una voce che circola con sempre maggiore autorevolezza: tra Ibrahimovic e Furlani la tensione sarebbe alle stelle. La situazione sembra sempre più incandescente, con la frustrazione che si fa sentire sia dentro che fuori dal campo. Non solo i tifosi, ma anche alcuni ex rossoneri hanno lanciato critiche feroci alla squadra e, soprattutto, alla società. Uno in particolare ha avuto parole di fuoco, esprimendo un giudizio durissimo sulla gestione del Club e sull’andamento della stagione. La situazione è diventata insostenibile, e ogni mossa sembra poter essere decisiva per il futuro del Milan.

Le parole al veleno dell’ex rossonero

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio Club, non ha lesinato critiche alla società in merito alla scelta di giocare contro la Lazio con la quarta maglia. Quest’ultima infatti è caratterizzata da colori ben distanti dai consueti rosso e nero. In particolare ha affermato: “Dalla pancia in su sembra la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la divisa del Portogallo. Ma che roba è? In questo momento di poca identità, dov’è la maglia rossonera? Giochi in casa! Capisco il marketing, la modernità, devi vendere la maglietta, però ci sono momenti e momenti… Ti presenti con questa divisa nel momento più delicato della stagione…”.

