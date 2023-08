Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Alexis Mac Allister con la maglia del Liverpool. L’ex obiettivo del calciomercato Juve, infatti, è stato espulso nel match contro il Bournemouth a causa di un fallo su Christie.

A fine partita, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha commentato così l’accaduto: «Questo non avrebbe dovuto essere un cartellino rosso. È un errore e la punizione di giocare 40 minuti con 10 uomini è già una punizione sufficiente. Dobbiamo parlare con le autorità. C’è stato contatto, ma come altri in partita».

