Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha parlato così di alcuni temi d’attualità dei bianconeri

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli ha parlato così di Juventus.

MERCATO – «Come tifoso vorrei rimanesse Vlahovic e non che arrivi Lukaku poi come professionista capisco bene che alcune cose sono più di natura economica finanziaria che tecnica. Se il Chelsea desse i soldi che la Juventus si aspetta potrebbe fare un ulteriore passo in avanti per risolvere il problema indebitamento. Io mi auguro che questo non succeda. Come dirigente accetterei la cosa come tifoso soffrirei».

STAGIONE DELLA JUVE – «Non potrà essere un anno di transizione. Il primo anno di gestione Allegri non è stato un buon anno, il secondo tenendo conto degli episodi che sono successi è stato un buon anno, quest’anno deve puntare allo scudetto. Se Allegri vincesse lo scudetto sarebbe riabilitato anche dai tifosi che in questo momento esprimono giudizi molto negativi».

