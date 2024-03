Maccabi Haifa Fiorentina, voti e statistiche dopo la gara di Conference: lo strano caso di Kayode con valutazioni opposte

Non è il primo caso di opinioni in contrasto tra di loro. Ma è davvero clamoroso quello riguardante un giocatore presente in Maccabi Haifa-Fiorentina, gara vinta dai viola 3-4 con doppia rimonta. Si tratta del giovane Kayode e delle valutazioni antitetiche sul suo operato.

Per La Gazzetta dello Sport il difensore è nientemeno che il migliore in campo con il 7 in pagella: «Il più giovane e il più in palla. Subito assist a Nzola, sempre propositivo e preciso per tutta la gara». Per il Corriere dello Sport non è il peggiore, ma quasi, ed è comunque insufficiente con il 5,5: «Quando attacca sa cosa fare e lo dimostra con il cross preciso per l’assist a Nzola, ma quando difende perde tempi e distanze: e Kinda ne approfitta, anche se lì ci doveva essere Ranieri per compensare Milenkovic risucchiato dentro al campo da Pierrot». Chissà Vincenzo Italiano come ha valutato la sua prestazione, in quale partito si colloca…

