Massimo Maccarone, doppio ex di Milan ed Empoli, ha analizzato questa sera la sfida tra rossoneri e toscani: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW, Massimo Maccarone ha parlato in questi termini della sfida di questa sera tra Milan ed Empoli:

«L’Empoli è sempre una squadra rognosa, ha una classifica abbastanza comoda e un allenatore molto bravo oltre a giovani interessanti. Il Milan viene da una bella vittoria contro il Napoli, il morale sarà alto. Il Milan ha fatto una grande partita. Il Napoli ha chiuso il campionato da tempo e per questo ha meno motivazioni. Poi perdere in casa davanti alla propria gente non è mai bello».

