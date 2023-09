Ilija Nestorovski, attaccante dell’Ascoli e della Macedonia del Nord, ha parlato a calciomercato.it in vista del match contro l’Italia

PAROLE – «L’abbiamo preparata come le altre. Incontriamo una grande squadra, ma siamo concentrati su noi stessi e sul preparare al meglio la gara, magari provando di nuovo a vincere. Spalletti? Si porta dietro il suo lavoro. Giocherà con il 4-3-3 di Napoli, i giocatori saranno motivati, so cosa diranno in ritiro: ‘Abbiamo perso contro di loro, non abbiamo giocato il Mondiale per colpa loro’. Ma noi siamo pronti, speriamo vada bene. Non si può dire che l’Italia sia scarsa. Sono tutti giocatori forti che giocano in grandi squadre. Avete vinto l’Europeo, non siete stati qualificati al Mondiale per colpa nostra, ma siete una squadra forte. Nello spareggio mondiale io ero infortunato, ma ho sentito i miei compagni ed erano felicissimi, ma sapevano che mancava un’altra partita e non avevano fatto niente. Dopo c’era il Portogallo. Avevamo partite difficili, dicevo ‘se vinciamo queste siamo campioni del mondo (ride, ndr)’».

