I nerazzurri finora hanno demolito e lasciato solo briciole ad ogni avversario incontrato: un dato stupisce particolarmente.

L’Inter dopo 3 giornate di campionato ha ancora la casella dei goal subiti ferma a 0: la Gazzetta dello Sport fa notare che l’ultima volta che è accaduto era 57 anni fa ed in panchina c’era il Mago Helenio Herrera. Inoltre nei top campionati europei tutte le squadre hanno subìto almeno 1 goal da inizio stagione. Quello che stupisce ancor di più è che nelle prime 3 gare i nerazzurri hanno sofferto pochissimo, Sommer è stato chiamato a fare 1, massimo 2 interventi difficili a partita.

Matteo Darmian

Ed in tutto ciò va sottolineato che Acerbi, il miglior difensore della passata stagione, e Pavard non sono stati ancora impiegati per neanche 1 minuto di gioco. La fase difensiva non la fanno solo i difensori (Bastoni, De Vrij e Darmian stanno comunque sbagliando pochissimo) e infatti un ruolo fondamentale in questo primato ce l’ha anche Calhanoglu che ultimamente sta recuperando tantissimi palloni. Inoltre l’Inter in questa stagione pressa molto più alto e, a differenza con il passato, lo fa con successo: spesso si riesce a conquistare palla in zona offensiva. Non resta che confermare queste tendenze molto positive anche nel prosieguo della stagione e contro avversari più forti.

L’articolo Inter: l’inizio di campionato è già da record proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG