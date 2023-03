Le parole di Josè Machin, centrocampista del Monza, sull’impatto di Palladino con la squadra biancorossa. I dettagli

Ventiseinne, Machin è un centrocampista del Monza e in passato ha avuto anche modo di fare un’esperienza nella cantera del Barcellona. Ecco un estratto della sua intervista al Corriere dello Sport.

MESSI – «Un fenomeno già allora, Leo, quando stava lasciando la cantera per diventare il migliore al mondo. La differenza con gli altri era evidente. Del settore giovanile che c’è in Italia, mi sono accorto di una cosa: qui viene tutto strutturato per vincere subito».

PALLADINO – «É stato come resettare tutto e aggiungere entusiasmo al nostro campionato. Sulla base che già aveva il Monza, il mister ha saputo intervenire alla grande. Facendo fare un salto di qualità alla squadra. Palladino qui ha migliorati tutti, anche per me c’è stato un salto di qualità grazie a lui. Così abbiamo preso per il verso giusto la stagione, coi primi risultati. In molto casi, l’importante è sbloccarsi».

OBIETTIVO EUROPA – «Con undici partite da giocare, è giusto darsi degli obiettivi, però il prossimo resta ancora la salvezza. Dico che bisogna raggiungerla e poi vedere cosa può offrirci il campionato. Non sottovalutiamo il fatto di essere arrivati a questo punto».

