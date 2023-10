In esclusiva a Juventusnews24, il doppio ex di Atalanta Juve Marino Magrin ha speso parole importanti nei confronti di Weston McKennie.

MCKENNIE – «E’ bravissimo. Ha una possibilità in più da dare ad Allegri, questi sono giocatori importanti. Poi parlo per la rosa, la Juve ha 16 giocatori che secondo me sono fondamentali. Anche l’Atalanta ha calciatori di un certo peso e secondo me la sfida la si decide a centrocampo».

