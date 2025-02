“Mai scesi in campo”, volano parole grosse su Milanello: la rivelazione su Conceicao è fortissima

“Mai scesi in campo”, volano parole grosse su Milanello. Dopo Rotterdam emergono punti interrogativi molto profondi.

Il Milan sta vivendo ore di grande tensione dopo la disfatta in terra olandese contro il Feyenoord. Molti sono i punti interrogativi che emergono, alcuni riguardano addirittura il futuro di Conceicao. Secondo quanto trapela, la sua posizione potrebbe essere seriamente a rischio, con l’ipotesi di un esonero che comincia a farsi strada. La squadra è sotto osservazione, e la dirigenza sembra riflettere attentamente sulle prossime mosse. Intanto, continuano a emergere considerazioni molto forti da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi, che non nascondono preoccupazione per una stagione che potrebbe non rispettare le aspettative.

Le molte domande dopo Rotterdam

Il tema della discordia in casa Milan è senza dubbio la totale mancanza di applicazione in campo, che ha compromesso le prestazioni della squadra. A questo si aggiunge la scelta degli uomini e l’idea di schierare un attacco pesante, una strategia che, evidentemente, questo Milan non è ancora pronto a sostenere. Le difficoltà tattiche e la mancanza di coesione hanno messo in luce le fragilità della squadra, e le critiche sono iniziate a fioccare copiose. I tifosi e gli addetti ai lavori sono sempre più preoccupati, chiedendosi se il progetto possa davvero proseguire su queste basi.

“Mai scesi in campo”, volano parole grosse anche su Conceicao

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, è tornato a parlare della partita del Milan a Rotterdam contro il Feyenoord. Il giornalista ha messo in luce alcune criticità della squadra accusando anche Conceicao. In particolare ha affermato: “Il Milan è rimasto a Milanello. Ha questa abilità di non giocare partite che dovrebbe giocare. Il Milan non è sceso mai in campo, ha giocato con suicienza e supercialità, non so se l’attrazione abbia offuscato le idee. Ti sei presentato con l’abito giusto ma senza le scarpe. Non c’era costruzione, non c’era intensità, l’hanno vissuta passivamente. Sì, forse qualche occasione l’hanno avuta. Il Feyenoord ha meritato ma ci sono molti punti di domanda inquietanti per la squadra di Conceicao”.

