Prima il rinnovo, poi l’addio a 20 milioni: il Milan sorprende tutti e apre alla cessione di uno dei senatori

Prima il rinnovo, poi l’addio a 20 milioni. Il senatore rossonero può lasciare a giugno, ecco cosa trapela a riguardo.

L’AC Milan, celebre club italiano con una storia ricca di successi, sta attraversando un periodo di significativa trasformazione, soprattutto con un occhio alla rosterizzazione e alla strategia di squadra. Dopo aver intrapreso una serie di cambi significativi, è evidente che il processo di rinnovamento proseguirà anche nella prossima sessione estiva di trasferimenti. Trasferimenti che potrebbero coinvolgere anche il mister Conceicao, nelle ultime ore infatti è emerso il clamoroso spetto dell’esonero.

Situazione contrattuale e possibili partenze

La posizione di Theo Hernandez appare incerta, con prestazioni considerate sotto le aspettative e un contratto in scadenza nel giugno prossimo. Il Milan valuta la possibilità di cederlo, dopo un tentativo non andato a segno già a gennaio. Allo stesso tempo, Alessandro Florenzi sembra essere in procinto di lasciare il club a fine stagione, mentre Maignan si appresta a rinnovare il suo contratto, confermando la fiducia del club nel portiere. A lasciare il Milan a giugno potrebbe essere uno dei senatori rossoneri, quello forse più inatteso.

Dopo il rinnovo, l’addio al Milan per 20 milioni

Un caso interessante è quello di Matteo Gabbia, difensore cresciuto nelle giovanili del Milan e legatissimo ai colori rossoneri. Nonostante un rinnovo contrattuale firmato di recente che lo lega a lungo al club, le sue apparizioni in campo sono state limitate sotto la guida del nuovo allenatore Conceicao. Questo potrebbe aprire la porta a possibili offerte durante l’estate . scrive Milanlive.it – nonostante l’affetto di Gabbia per la maglia rossonera e il suo desiderio di riconquistarsi un posto da titolare. Le prestazioni di Gabbia e la sua recente convocazione in nazionale maggiore mostrano il suo valore e potenziale, rendendolo un giocatore appetibile per diverse squadre, non solo in Italia ma anche all’estero. Con un passato esperienziale al Villarreal, Gabbia non è nuovo a trasferimenti internazionali, e un’offerta convincente dalla Premier League, magari intorno ai 20 milioni, potrebbe cambiare le carte in tavola.

