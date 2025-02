Colpo Milan a parametro zero, il “cuore rossonero” è “pronto” a firmare: la mossa di Ibra per scuotere Milanello

Colpo Milan a parametro zero, il “cuore rossonero” è “pronto” a firmare. L’ultima indiscrezione svela una trattativa decisamente avvincente.

Dopo la trasferta europea a Rotterdam, non si respira un buon clima in Casa Milan. Si vocifera infatti che la posizione di Conceicao non sia più così solida, avanzando persino l’ipotesi di un esonero. La situazione è tesa e le incertezze riguardo al futuro dell’allenatore alimentano il dibattito. Intanto, il mercato rossonero continua a lavorare e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile colpo a parametro zero. Un giocatore, firmando con il Milan, realizzerebbe un sogno che coltiva da tempo, portando nuova linfa alla squadra in un momento delicato della stagione.

La questione Theo Hernandez è aperta

Parallelamente alla possibile acquisizione a parametro zero del giocatore che nel cuore i colori rossoneri, il Milan si trova a gestire la delicata situazione legata a Theo Hernandez. Il difensore francese, nonostante un rendimento non esattamente all’altezza delle aspettative, resta un punto fermo della squadra, con un contratto in scadenza nel 2026. Le trattative per il rinnovo sembrano però aver incontrato degli ostacoli, portando il club a una riflessione più profonda sul suo futuro. Questi momenti di incertezza non aiutano a placare i dubbi intorno alla solidità difensiva della squadra, già messa a dura prova in questa stagione.

Un sogno rossonero a portata di mano

Il Milan non si nasconde dietro a risultati altalenanti, evidenziati da una sconfitta recente contro il Feyenoord che ha messo in luce le lacune tecniche e mentali della squadra. Pur mantenendo vive le speranze per un passaggio del turno in Champions League, è chiaro che la dirigenza considera prioritario un rafforzamento della rosa, partendo proprio dalla difesa. Uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Tommaso Augello, difensore attualmente legato al Cagliari, il cui contratto scade il prossimo giugno. Conosciuto per le sue ottime performance in Serie A, Augello non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire la maglia rossonera, facendo di lui una scelta non solo tattica ma anche passionale per il club.

