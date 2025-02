L’erede di Reijnders può arrivare dalla Spagna: l’incredibile intreccio di mercato pronto a scuotere Milanello

L’erede di Reijnders può arrivare dalla Spagna. Emerge un retroscena incredibile su un nuovo intreccio di mercato per la prossima estate.

Nel sempre movimentato mondo del calciomercato, le strategie e le mosse dei club sono costantemente sotto il microscopio, soprattutto quando si avvicina la sessione estiva. Il Milan, uno dei colossi del calcio italiano, non fa eccezione, trovandosi al centro delle attenzioni per le possibili manovre di rafforzamento della squadra. Tra queste, spicca la situazione legata a Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che dopo aver lasciato un segno indelebile nel campionato si trova ora al bivio tra la permanenza e un possibile trasferimento. La prossima estate potrebbe portare grandi novità a Milanello, e una di queste potrebbe essere uno dei talenti in forza al Napoli di Antonio Conte.

Un talento dai numeri impressionanti a rischio addio

Reijnders, arrivato al Milan nell’estate del 2023 dall’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro, ha già visto la sua valutazione quasi triplicarsi, grazie a prestazioni che hanno contribuito in maniera significativa ai successi del club rossonero. La sua crescita vertiginosa non è passata inosservata, attirando l’interesse di squadre di primo piano, tra cui il Manchester City, pronte a investire cifre importanti per assicurarsi le sue qualità.

La ricerca del sostituto perfetto: arriva dalla Spagna

Di fronte alla possibilità di una cessione che porterebbe nelle casse del Milan una plusvalenza consistente, la dirigenza rossonera, guidata dall’intuizione di giganti del calciomercato come Zlatan Ibrahimovic e Moncada, ha già individuato – scrive Milanlive.it – nel campionato spagnolo il candidato ideale a raccogliere l’eredità di Reijnders. Luka Sucic, centrocampista croato di 22 anni attualmente in forza alla Real Sociedad, dopo un trasferimento dal Salisburgo per 10 milioni di euro la scorsa estate, risponde a tutte le caratteristiche tecniche e fisiche ricercate dal Milan per rinforzare il proprio centrocampo.

Leggi l’articolo completo L’erede di Reijnders può arrivare dalla Spagna: l’incredibile intreccio di mercato pronto a scuotere Milanello, su Notizie Milan.