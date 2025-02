Milan-Hellas Verona: dove vederla in TV e streaming, i dettagli

I rossoneri si rituffano in campionato dove non possono più sbagliare considerato il ritardo dalla zona Champions.

Ancora alle prese con i postumi dello shock europeo, il Milan si concentra su un obiettivo chiaro: cercare di risalire in classifica in campionato. L’attuale ottavo posto impone ai rossoneri un percorso senza distrazioni: serve il filotto per cercare di riagguantare il quarto posto. A causa degli ultimi risultati europei, infatti, si riducono le possibilità che anche la quinta classificata della Serie A possa qualificarsi alla Champions League. A San Siro, Conceicao vuole vedere una squadra capace di imporsi senza incertezze, evitando quegli alti e bassi che hanno caratterizzato le ultime uscite. La spinta del pubblico può fare la differenza in un momento delicato della stagione. La partita prevede una novità assoluta per giocatori e tifosi.

Verona col morale sotto i tacchi

Di fronte ai rossoneri ci sarà un Hellas Verona con poche certezze e tante difficoltà. La pesante batosta subita contro l’Atalanta ha lasciato strascichi evidenti, aumentando la pressione sulla squadra di Zanetti che però conserva 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. A San Siro, l’obiettivo principale sarà quello di ritrovare solidità difensiva, sperando in qualche guizzo offensivo per strappare un risultato positivo.

Dove vedere Milan-Hellas Verona in diretta

Il match tra Milan ed Hellas Verona sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, offrendo agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita. Gli abbonati DAZN potranno accedere alla visione tramite l’app disponibile su smart TV, console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Chromecast e Fire TV Stick. Per chi segue la Serie A su Sky, la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). In alternativa, sarà possibile usufruire dello streaming su Sky Go e NOW, garantendo la massima copertura per un match che può dire molto sul futuro delle due squadre.

