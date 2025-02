Milan, brutte notizie prima della Champions: Conceicao ora trema?

Periodo denso di impegni questo per i rossoneri che però devono impegnarsi al 100% in ogni singola partita.

Sergio Conceição prepara il Milan per l’impegno di questa sera contro l’Hellas Verona con un occhio alla Champions League. La squadra deve gestire le energie, specialmente dopo le fatiche dell’ultimo periodo. Senza Tomori, la cui squalifica è una ferita tuttora aperta, la difesa sarà composta da Thiaw e Pavlovic, con Walker sulla destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo si rivede Musah, nuovamente a disposizione dopo aver scontato la squalifica, al fianco di Fofana. La gestione delle rotazioni diventa cruciale per affrontare al meglio i prossimi impegni.

L’attacco rossonero cambia volto contro l’Hellas

L’allenatore portoghese potrebbe lasciare inizialmente fuori alcuni dei titolari più utilizzati per preservarli in vista del ritorno contro il Feyenoord. Tra questi ci sono Pulisic, Leao e Joao Felix, che potrebbero partire dalla panchina per ricaricare le batterie. In attacco, dunque, spazio a Chukwueze, Sottil e Reijnders sulla trequarti, con Gimenez unica punta. Una scelta che mira a garantire freschezza e nuove soluzioni offensive cercando di non compromettere il risultato in campionato. La profondità della rosa consente di operare cambi mirati, pur mantenendo alta la qualità della squadra.

Problemi fisici per Pulisic, a rischio per la Champions?

L’assenza dell’americano dall’undici titolare non è solo una questione di turnover. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pulisic non è al meglio della condizione fisica e presenta qualche fastidio che ha spinto lo staff tecnico a non rischiarlo contro l’Hellas Verona. L’obiettivo è averlo al top per la sfida cruciale contro il Feyenoord, ma la sua presenza dal primo minuto martedì non è ancora certa. Una situazione da monitorare, con Conceição che spera di recuperarlo al massimo della forma per un match che potrebbe decidere il futuro europeo del Milan.

