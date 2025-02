Milan, Joao Felix può restare? Un addio pesante cambia tutto

Joao Felix incanta il Milan, ma il suo futuro resta incerto. Il club ha un piano per trattenerlo, ma potrebbe costare l’addio di un big assoluto.

L’arrivo di Joao Felix ha acceso l’entusiasmo nell’ambiente rossonero, e il feeling tra il portoghese e il Milan cresce di partita in partita. Il club è soddisfatto del suo rendimento e sta già valutando le prossime mosse per non lasciarlo andare a fine stagione. Il prestito secco dal Chelsea ha rappresentato una soluzione temporanea, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi c’è la volontà di trasformarlo in qualcosa di più duraturo. Il talento lusitano ha trovato il contesto ideale per rilanciarsi dopo le difficoltà vissute tra Londra e Madrid, e la sua centralità nel progetto di Sergio Conceição è sempre più evidente. Il tecnico però volta per volta dovrà tenere conto dei vantaggi e degli svantaggi che comportano la sua presenza o meno in campo.

Strategia rossonera: il piano per convincere il Chelsea

L’idea del Milan è di avviare i contatti con i Blues nei prossimi mesi per cercare un accordo che permetta a Joao Felix di restare a lungo a Milano. La soluzione preferita sarebbe un nuovo prestito, questa volta con un diritto o un obbligo di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe al Chelsea di evitare una minusvalenza e ai rossoneri di dilazionare l’investimento. Per finanziare l’operazione, il club valuta cessioni importanti e si prepara a una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra.

Theo Hernandez sacrificato per tenere Joao Felix?

Tra i giocatori destinati a partire in estate, continua la rosea, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Theo Hernandez. Il terzino francese, il cui contratto scade nel 2026, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e la sua cessione potrebbe diventare inevitabile. Il Milan non vuole rischiare di perderlo a parametro zero e sa che la sua partenza potrebbe garantire i fondi necessari per trattenere Joao Felix. Il sacrificio di un pilastro della squadra per assicurarsi il talento portoghese è una possibilità concreta, e nei prossimi mesi il club dovrà decidere quale strada percorrere.

