Il Milan ha fatto un grande colpo, ma a quale prezzo?

Cinque acquisti e un progetto che cambia volto. Ma la dirigenza rossonera potrebbe dover fare una scelta drammatica per chiudere l’operazione più ambiziosa.

Il mercato di gennaio ha portato grandi cambiamenti in casa rossonera, con ben cinque nuovi innesti che hanno arricchito la rosa a disposizione di Sergio Conceiçao. Tra questi spiccano nomi di primo livello come Joao Felix e Kyle Walker. Il Milan ha deciso di intervenire in maniera netta per rinforzare la squadra, puntando su profili diversi per esperienza e caratteristiche. La dirigenza ha scelto di investire con decisione, anche con operazioni che potrebbero avere un impatto significativo non positivo a priori sulle prossime sessioni di mercato.

Leao, stagione tra luci e ombre: i dubbi sul futuro

L’attaccante portoghese ha vissuto finora un’annata caratterizzata da prestazioni altalenanti, alternando momenti di brillantezza a partite meno incisive. Il rifiuto dell’offerta proveniente dal Qatar dimostra il forte legame con il club e la città, ma non cancella le incognite legate alla sua permanenza. Il Milan dovrà fare delle scelte strategiche in vista dell’estate, con la possibilità di valutare eventuali proposte da parte delle big europee. Il Barcellona potrebbe inserirsi nella corsa, soprattutto se dovesse decidere di puntare su un esterno con le sue caratteristiche.

Joao Felix il nuovo riferimento: la scelta del Milan

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera starebbe già immaginando un futuro con Joao Felix al centro del progetto tecnico. Il prestito dal Chelsea rappresenta un’occasione per valutare il suo impatto nel calcio italiano, ma in caso di rendimento positivo si proverà a trattare per una permanenza definitiva. Per finanziare l’operazione, il Milan potrebbe sacrificare un big e, tra i candidati, spunta proprio il nome di Leao. Se dovesse arrivare un’offerta adeguata, il club prenderebbe in considerazione la sua cessione per garantire stabilità economica e completare il riscatto del talento ex Atletico Madrid.

