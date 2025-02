Maignan: un capitano sospeso, il suo futuro è davvero sicuro?

L’estremo difensore rossonero è vicino al rinnovo contrattuale ma la situazione nasconde qualche dubbio che va risolto.

Il Milan è nel bel mezzo di una stagione complicata che ha già visto grossissimi cambiamenti rispetto al passato; altri cambiamenti, alcuni clamorosi, potrebbero esserci anche la prossima estate. Mike Maignan è comunque una delle certezze anche se c’è da chiudere il discorso relativo al rinnovo. Il contratto che l’ex Lille è pronto a firmare con il Milan lo porrà tra i giocatori più pagati della rosa: si parla di un quadriennale da 5 milioni di euro all’anno. La decisione di legarsi per un lungo periodo al club comporta però una responsabilità maggiore, soprattutto considerando che Maignan indossa la fascia di capitano.

I dubbi che riaffiorano

Come riporta Tuttosport, la trasferta di Rotterdam ha riacceso i riflettori sul portiere del Milan, Mike Maignan, e sulla sua affidabilità. Dopo aver ben figurato nel derby contro l’Inter, le recenti incertezze, soprattutto quella con il Feyenoord, hanno sollevato interrogativi sul suo valore attuale. In particolare, il portiere francese ha commesso errori che hanno avuto un impatto significativo, come quelli contro il Cagliari e a Como. Il Milan si trova ora a riflettere su queste difficoltà, in relazione a un rinnovo di contratto che prevede un sostanzioso aumento del suo stipendio.

Il Milan è pronto a continuare con Maignan

Nonostante ciò, ribadisce il quotidiano piemontese, la società non sembra nutrire dubbi sul suo valore e sul rinnovo: ora le aspettative sono cresciute e il francese dovrà dimostrare di essere pronto ad affrontare le sfide future. L’errore commesso contro il Feyenoord non cambia la valutazione complessiva del giocatore. Ora la speranza è che Maignan possa ritrovare la forma che lo aveva reso uno dei migliori portieri della Serie A, tornando ai livelli che hanno contribuito al suo status di capitano e al rispetto che oggi gode nel Milan.

