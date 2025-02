Conceicao rischia sul serio l’esonero? Ecco cosa filtra da Milanello

Chiamato per sostituire il connazionale Fonseca, Conceicao ha impattato alla perfezione col mondo Milan ma la squadra non ha convinto in diverse uscite successive.

Sergio Conceiçao sta vivendo una fase cruciale della sua carriera al Milan. Dal suo arrivo sulla panchina, il tecnico portoghese ha dovuto affrontare numerosi ostacoli, cercando di dare una nuova identità alla squadra, che ha alternato momenti di grande qualità a prestazioni deludenti. Ogni partita diventa una tappa fondamentale per il suo futuro, in quanto la dirigenza rossonera ha fissato un obiettivo chiaro: qualificarsi per la prossima Champions League. Un retroscena racconta di un episodio che potrebbe costargli il posto.

Il mercato ha rinforzato la squadra, ma la continuità è la chiave

La società attraverso il mercato invernale gli ha dato a disposizione una rosa rinvigorita, capace di competere per raggiungere i primi quattro posti in classifica. Ma non basta solo avere dei buoni giocatori, serve la continuità che finora è mancata. La squadra ha alternato momenti di brillantezza ad altri di totale disorientamento. Già stasera contro l’Hellas Verona il Diavolo non può permettersi passi falsi.

Il supporto di Ibrahimovic e la pressione di un obiettivo cruciale

Il Corriere della Sera sottolinea che, per garantirsi la conferma, Conceiçao dovrà assolutamente piazzarsi tra le prime quattro della Serie A. A Milanello, la presenza di Zlatan Ibrahimovic è stata un segnale importante. Lo svedese, oltre a condividere momenti di vicinanza con la squadra, ha espresso la sua fiducia nei confronti di Conceiçao, ribadendo l’importanza del progetto tecnico. Sebbene il Milan sia rinforzato e motivato, la pressione è alta. La qualificazione alla Champions League rappresenta non solo un obiettivo sportivo ma anche economico, fondamentale per il futuro del club. Con il sostegno di Ibrahimovic e la consapevolezza della sfida imminente, il tecnico dovrà dimostrare di essere all’altezza della situazione per non compromettere la sua permanenza sulla panchina del Diavolo.

